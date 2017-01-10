'Golden Çetesi' öksüz kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve kendilerine "Golden Çetesi" ismini veren eski güverte reisi Şenol Özbakan, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

Şenal Özbakan, akciğer rahatsızlığının yanı sıra kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle geçtiğimiz günlerde Aydın'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özbakan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.



Özbakan'ın cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.



Şenol Özbakan'ın golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeğini, geçtiğimiz günlerde Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Dr. Aylin Yıldız Schwarz, "misafir" olarak kabul etmişti.

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