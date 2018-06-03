Gördes'te ev yangını

Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu

Gördes'te ev yangını
03 Haziran 2018 Pazar 17:49

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde, Havva Kafadar'ın evinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki Kamil Güler ve İbrahim Dede'ye ait evlere sıçradı.

Evlerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürdü.

Yangın nedeniyle Havva Kafadar ve Kamil Güler'e ait evler kullanılamaz hale geldi. İbrahim Dede'ye ait evin de çatısında hasar oluştu.


Kaynak: AA
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Gördes'te ev yangını
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