Görme engelli kadınlar bu sporla şampiyonluğa hazırlanıyor

Görme engellilere yönelik takım oyunu olan golbolda Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatların "gol kraliçesi" Sevda Altunoluk, kardeşi Sevtap Altunoluk'la milli forma altında yeni şampiyonluklar kazanmayı hedefliyor

İlkokul yıllarında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybetmeye başlayan, eğitimini görme engelliler okulunda sürdürürken golbol oyunu ile tanışan Sevda Altunoluk (24), kısa sürede azmi ve çalışkanlığı ile Türkiye Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünde forma giyen Sevda, bugüne kadar katıldığı uluslararası müsabakalarda 11 kez "gol kraliçesi" unvanını elde etti. Son üç yılda Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatta bu unvana sahip olan Sevda, görme engelli kardeşi Sevtap Altunoluk (21) ile yeni şampiyonluklar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Golbol Kadınlar Ligi 2. devre müsabakaları için Uşak'a gelen milli sporcu Sevda Altunoluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve milli takımda kardeşi Sevtap ile yana yana ter döktüklerini söyledi.

Bu yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini aktaran Sevda, "Yenimahalle takımı olarak çok iyi mücadele ettik. İnanıyorum ki bu yıl da şampiyon olacağız. Kardeşimle birlikte golbol oynamak benim için büyük mutluluk." dedi.

Gelecek yıl Almanya'da yapılacak Avrupa Golbol Şampiyonası'nda milli takımla başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Sevda Altunoluk, bir önceki şampiyonayı kazanan Rusya'yı yeneceklerini ifade etti.

Her gün düzenli olarak antrenman yaptığını belirten Sevda şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. Bu iki organizasyon bizim için çok önemli, kardeşimle birlikte bu organizasyonlarda forma giymek ve Türk bayrağını göndere çektirmek en büyük arzum. Her şeyi ülkem için yapıyorum. Ailem beni destekliyor. Benim bu günlere gelmemde destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Sevtap Altunoluk ise ablasının desteğiyle bu sporla tanıştığını, ablası kadar başarılı bir sporcu olmak istediğini söyledi.

Sayyıdan: "O golbolun kraliçesi"

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Sevda'nın, kadınlar golbolunda dünyanın en başarılı sporcusu olduğunu belirterek, "O golbolun kraliçesi. Son üç yıl Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatta 'gol kraliçesi' oldu, hatta 2. ve 3. sıradaki sporcuların toplam attığı golden daha fazla gol atan bir sporcu." diye konuştu.

Milli takımın Türkiye'yi her zaman en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Sayyıdan, 2016 yılında olimpiyat şampiyonu olduklarını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Golbol

Görme engelliler için keyifli bir takım oyunu olan golbol, 18 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki sahada, üçer kişilik iki takım arasında onar dakikalık 2 devre halinde oynanıyor.

Oyuncular futboldaki gibi karşılıklı konumlandırılan kalelere, içerisinde ziller bulunan topu belli kurallarla fırlatarak gol yapmaya çalışıyor. Oyunda en çok gol atan takım karşılaşmayı kazanıyor.