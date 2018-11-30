Görme engellilere masörlük eğitimi

Afyonkarahisar'da görme engellilere yönelik masörlük kursu başlatıldı. 3'ü kadın 9 engellinin katıldığı kursta eğitimler, bir dönem milli takımda masörlük de yapan Cemalettin Karabıyık tarafından veriliyor

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde görme engelliler için masörlük kursu açıldı. Dernek üyelerine yönelik kursa 9 görme engelli katıldı. Bir dönem milli takımın masörlüğünü de üstlenen Cemalettin Karabıyık tarafından verilen kursta, kursiyerlere masörlük mesleği tüm detaylarıyla anlatılıyor. 3 hafta sürecek masörlük eğitimine 6 erkek, 3 kadın kursiyer katılıyor. Günde 6 saat eğitim alan görme engellilere, uygulamalı eğitim de veriliyor.

OTELLERDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEKLER

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Hakan Erdoğan, görme engellilerin parmak uçlarının daha hassas olduğunu söyledi. Belge alan görme engelliler için otellerle iş görüşmeleri yapacaklarını aktaran Hakan Erdoğan, "Cemalettin Karabıyık hocamız bu konuda bize yardımcı oluyor. İlk haftalarımızda teorik eğitimlerimizi aldık. Yaklaşık 6-7 gündür de uygulama yapıyoruz. Görme engelli bireyler bu konuda uzman. Çünkü parmaklarında his oranı daha fazla. O yüzden gören arkadaşlara göre daha iyiler" dedi.

Kurs eğitmeni Cemalettin Karabıyık, "Arkadaşlar mükemmel şekilde bu işi kavrıyor. Arkadaşlarımız görmedikleri için elleri öylesine iyi işliyor ki benim de şaşırdığım noktalar oluyor. Bir anda bu kadar şeyi nasıl kaptılar diye şaşırıyorum. Engelliler kendilerini dışarıya atıp birtakım şeyleri öğrenme peşine gitsin. Spor ve buna benzer aktiviteler her zaman onlara iyi gelecektir. Arkadaşlarımızın kendilerini yetiştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

'EVDE OTURMAKLA OLMAZ'

Yüzde 90 görme engelli kursiyer Mustafa Özoğul (24), profesyonel masör olmak istediğini anlattı. Özoğul, şöyle dedi:

"Afyonkarahisar oteller bölgesi ve termal alanlar çok olduğu için masörlük kursu açıldı. Biz de buna katılmak istedik. İleride bu alanda profesyonelleşince çalışabiliriz. Kendimize belki bir iş yeri açabiliriz. Cemalettin hocama çok teşekkür ederim, bize çok yardımcı oluyor. Burada eğitimimizi aile ortamında gerçekleştiriyoruz. Buradan bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum 'Ben engelliyim hiçbir şey yapamam, evde oturayım' demesinler. Müzik olabilir, spor olabilir açılsınlar. Çünkü evde oturmakla hiçbir şey olmuyor."