'Günde 2 saat uykuyla tıpı kazandım' demişti. Herkesi kandırmış!

Meslek lisesinde okurken günde 2 saat uykuyla idare edip çok çalışarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını söyleyen Nuriye Kalkmaz’ın, ÖSYS belgelerinde sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. ‘Sınav başarısı’nın duyulmasıyla Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından da kabul edilen Nuriye, aslında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’ni kazanmış

Kütahya’da Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu Nuriye Kalkmaz, 8 Ağustos’ta 2017 ÖSYS sonuçlarının açıklanmasıyla, elinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını yazan bir belgeyle okul müdürünün yanına koştu. Belgeyi gören okul müdürü de Nuriye’yi yanına alarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in yanına götürdü. Hep birlikte Nuriye’nin bu başarısını yerel ve ulusal basına duyurdular. Ancak, adayın TC kimlik kartı ve şifresi ile girilen sonuç belgesini araştırmayı hiç kimse düşünmedi. Herkes 4 çocuklu, işçi bir ailenin meslek liseli kızının başarısıyla gurur duydu. Hatta 23 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kendisini tebrik etmek için bakanlığa çağırınca öğretmenlerini de yanına alarak gurur pozları verdi. Nuriye kendisiyle röportaj yapan Hürriyet’e de günde 2 saat uykuyla 1000 soru çözerek tıp fakültesini kazandığını, bu başarısının tüm meslek liselilere örnek olmasını istediğini söyledi.



Ancak daha sonra Nuriye’nin gösterdiği sınav sonuç belgesi şüphe çekti. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, 2017 YGS, LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinde tutarsızlıkları fark etti. Yetkililere bu belgeler sorulduğunda gerçek ortaya çıktı. Nuriye aslında üniversite sınavının ilk basamağı olan YGS’de belgedeki puanları değiştirerek bu oyuna başlamış, ardından LYS ve ÖSYM sonuç belgesiyle hiç renk vermeden sürdürmüştü.





HACETTEPE: ÖĞRENCİMİZ DEĞİL



Salim Ünsal’ın incelemesinde, ilk olarak LYS sonuç belgesinde yer alan puan ile elde edilen başarı sırasının örtüşmediği görüldü. Normalde 528 MF-3 yerleştirme puanı alan bir öğrencinin tahmini olarak 400’üncü olması gerekirken Nuriye, 1400 başarı sırasında görünüyor. Ayrıca sonuç belgesinde matematikte 75 doğru, 5 yanlış da dikkat çekici. Bu belgeye göre toplam 80 soru oluyor. Oysa bu yıl LYS 1’de iptal edilen iki soru nedeniyle değerlendirme 78 soru üzerinden yapıldı. Nuriye’nin, 75 doğru yapmış olsa bile en fazla 3 yanlışı çıkması gerekiyordu.



Hacettepe Tıp Fakültesi yetkilileri de bölümlerini kazanan öğrenciler arasında Nuriye Kalkmaz’ın olmadığını söyledi. Hacettepe’ye kayıt yaptırdığını söyleyerek Ankara’da bir yakınının evine yerleşen Nuriye’nin aslında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Fakültesi’ni kazandığı ancak buraya kayıt yaptırmadığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri genç kız hakkında ‘belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla işlem yapılacağını belirttiler.



BELGEDE HANE SAYISINI ŞAŞIRMIŞ



Sahte belgede puanların virgülden sonraki kısımlarının ÖSYM sonuç sisteminde 5 haneli olarak yayınlanmasına rağmen, Nuriye’nin sonuç belgesinde 3 haneli görünüyor. Yine sınav sonuç belgesinde hesaplanan ek puanlı başarı sıralarının da genel yerleştirme başarı sıralarından daha iyi olması gerekirken, daha altta olması göze çarpıyor. Sahte 2017 ÖSYS sonuç belgesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi için verilen kayıt adresi de yanlış. Ayrıca tıp programlarına MF-3 puanıyla öğrenci alınıyorken sonuç belgesinde MF-4 puan türü yazması da sahtekârlığın bir göstergesi. Nuriye’nin yerleştiği iddia edilen okul kodu 9 haneliyken, düzenlenen sonuç belgesi 8 haneli. Ayrıca gösterilen YGS, LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinde yazı fontu, puntosu, puanların hane sayısı ve sütunlardaki değerlerde hizalama bozuklukları da dikkat çekti. (Hürriyet)