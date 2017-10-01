Gündüz çaycı, gece şarkıcı

DENİZLİ'de yaşayan 34 yaşındaki Erol Değmeci, gündüzleri çaycılık, gece ise farklı mekanlarda şarkıcılık yapıyor

Denizli'de yaşayan Erol Değmeci, Pamukkale Belediyesi'nde çaycı olarak çalışıyor. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan ve amatör olarak devam eden Değmeci, haftanın 6 günü kentin çeşitli mekanlarında da şarkıcılık yapıyor. Anne ve babasının küçük yaşta ayrıldığını, dedesi ve anneannesinin yanında büyüdüğünü anlatan Değmeci, küçükken süpürgeleri gitar yerine koyarak şarkı söylediğini dile getirdi. Aile büyüklerinin müzikle ilgilenmesini istemediğini ifade eden Değmeci, müzik tutkusunu hayatı boyunca asla kaybetmediğini, ilk gitarını 19 yaşında bir yakınından hediye olarak aldığını söyledi.Zorlu hayat şartları nedeniyle iki iş yapmak durumunda olduğunu belirten Erol Değmeci, "Ailemden ayrı kaldığım için, anneannem ve dedemle birlikte büyüdüm. Onlar yaşlı oldukları için müziğe karşı olumsuz bakıyordu. Eskiden sarı süpürgeler vardı, onları enstrüman yapar kendi kendime şarkılar söylerdim. Yakın bir aile dostumuzun bana gitar almasıyla, 2002'de gitar çalmaya başladım. Yaklaşık 8 yıldır kafeler, restoranlar ve otellerde sahne alıyorum. Haftanın 6 günü canlı müzik yapıyorum. Zorlu hayat şartlarında benim için iyi bir gelir kaynağı oluyor" diye konuştu.Meslekleri dolayısıyla iki farklı hayat yaşadığını belirten Değmeci, "Gündüzleri çalışmak zorundayım. Sigorta ve sosyal güvence anlamında kendimi garantiye almak zorundayım. Akşamları yaptığım müzik ise benim için ise büyük bir zevk. İnsanlara seslenmek onlarla iç içe olmak çok güzel. Gündüz çaycılık gece müzisyenlik yapmak bu yüzden beni hiç yormuyor. Tam aksine bu şekilde bir hayatım olduğu için çok mutluyum" diye konuştu.