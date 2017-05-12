Hamile kadına dayakta yeni gelişme!

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, parkta spor yapan hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye saldırdığı, aynı bölgede N.Ç.'yi taciz ettiği ve bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla toplam 26.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan D.K.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan ve o tarihte 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, geçen 7 Aralık'ta akşam saatlerinde, evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. İddiaya göre saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken, hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.



Görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonrasında M.T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanıp tutuklandı. 3 gün tutuklu kalan M.T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının hiç yerinden hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla, serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi.



M.T.'nin serbest kalmasından sonra polisin çalışması tekrar başladı. Bu sırada polise başvuran N.Ç., kendisinin de bir ay önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlattı, eşkal bilgisi verdi. Eldeki delillere göre araştırmasını sürdüren polisin gözaltına aldığı, Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan, tuğla fabrikasında işçi D.K. tutuklandı.



Hamile olan Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen D.K. hakkında, Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. D.K.'nın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Davanın 3 Mart'ta yapılan üçüncü duruşmasında ifade veren Y.Ş.A., şikayetinden vazgeçti. Sanık D.K. bu duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bugün yapılan dördüncü duruşmaya, tutuksuz sanık D.K. ve Ebru Tireli katılmadı. Doğumu yaklaşan Tireli, bir önceki celsede, olay tarihinde kendini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınması istenen raporu henüz alamadığı için, duruşma kasım ayına ertelendi.