Hamile kadına tekme olayında bir kişi tutuklandı

Manisa Turgutlu'da hamile kadına saldıran D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa Turgutlu'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldıran D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı olayıyla ilgili tutuklanan M.T. delil durumundaki değişiklik nedeniyle dün serbest bırakılmıştı.



D.K. TUTUKLANDI



Manisa Turgutlu'da 1 çocuk annesi 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldıran Manisa Turgutlu'da esnaflık yaptığı öğrenilen D.K.'nın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.





İLK TUTUKLANAN KİŞİ DÜN SERBEST KALMIŞTI



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye (32) parkta spor yaparken saldırdığı iddiasıyla M.T. tutuklanmıştı. M.T. dün delil durumunun değişmesi nedeniyle serbest bırakılmıştı.



Mehmet T.'nin avukatı Melike Ören Tak, müvekkilinin arabasının olay günü evinin önünden ayrılmadığına dair kamera kaydını mahkemeye sunduklarını belirterek delil durumu değişikliği dikkate alınarak serbest bırakıldığını ifade etti. Tak, "Müvekkilimin tutukluluğundan sonra olayda kullandığı ileri sürülen aracın saldırı anında evinin önünde durduğuna ait güvenlik kamerası görüntüleri bulduk. Bunun üzerine delil durumu değişikliği olduğu için savcılığa itirazda bulunduk. Emniyet kaynaklarının da yaptığı incelemede bu görüntüler doğrultusunda delil durumu değişiklikliğinden dolayı müvekkilim serbest kaldı. Gerçek saldırganın yakalanması için de emniyet titiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



TAM TEŞHİS EDEMEDİ DEMİŞTİ



Bu arada zanlının teşhis edilmesi konusunda telefonla soruları yanıtlayan Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli, "Eşim kendisine saldırılan kişinin M. T. olup olmadığını tam olarak teşhis edemedi. Çünkü görememişti kim olduğunu. Ancak 'O olabilir' dedi. Yüzde 50 oranında teşhis edebildi" dedi.



Ailenin avukatı Tolga Tireli de "Biz masumiyet karinesine inanıyoruz. Peşinen hiç kimseyi suçlu ilan etmedik, etmeyeceğiz. Yargılamanın sonunu bekleyeceğiz" dedi.



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Mehmet T.'nin cezaevinden tahliye edilmesinden sonra Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"07.12.2016 günü akşam saatlerinde Turgutlu'da meydana gelen, medyaya organlarında da yer alan hamile kadın vatandaşımızın darp edilme olayıyla ilgili basına, kamu oyuna bilgilendirme amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Olayın öğrenilmesinden sonra soruşturmaya derhal başlanıldı. Mağdurun ve olay tanığının tarif ettiği şüpheli eşkaline, aracına uyan kişilerin araştırıldığı sırada, 08.12.2016 günü bir şahsın yakalanıp gözaltına alındığı, teşhis edilen bu şahsın 9 Aralık 2016 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulduğu, soruşturmaya devam olunurken yeni delillerin ortaya çıkması nedeniyle olayı bir başka şahsın gerçekleştirmiş olması ihtimaline binayen tutuklanan şahsın bugün 12 Aralık Pazartesi günü ceza infaz kurumundan tahliye edildiği olayın aydınlatılması ve şüpheli sahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur."