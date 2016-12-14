Hamile kadını darp eden şahıstan ilginç ifade: Hatırlamıyorum!

Manisa'da 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye parkta yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan Davut K. ifadesinde olayın detaylarını anlattı

Arabasını çarptığı için moralinin bozuk olduğunu ve olay sırasında Ebru Tireli ile tartıştığını kabul eden Davut K., Tireli'yi darp etmediğini, kendisinin yere düştüğünü iddia etti. İlaç kullandığı için yaptıklarını hatırlamadığını iddia eden Davut K, 'Bu kadar büyütüleceğini bilmiyorum, yapmış isem de özür dilerim' dedi.



'Arabamı çarpmıştım, moralim bozuktu'



'O gün saat 15.30 gibi fabrikadan çıktıktan sonra iki bira aldım. Psikolojim bozuk olduğu için ilaç da kullanıyordum. Alkol aldıktan sonra kafam boşalsın, kendimi rahat hissedeyim diye aracımla tur atmak istedim. Tur atarken aracımın altını düşük bir bariyere çarptım. Aracımı kontrol ettiğimde alttan çökük olduğunu gördüm. Arabama çok düşkün bir insanım. Arabayı o halde görünce canım sıkıldı. Çökük yere tekrar baktım. Canımın sıkkınlığı ile aracımın arka sağ stop lambasının üstüne yumrukla vurdum. Vurduğum yer çöktü. Canım daha çok sıkıldı. Çöküklüğü gidermeye çalıştım. Ancak düzelmedi. Tekrar arabama binerek rahatlamak için olay yerinin bulunduğu sokaklarda dolaştım. Saat 18.30 sıralarıydı. Bu sokak aralarını ve parkı daha önce eşimle gezmiştim. Dolaşırken aklım arabanın çöküklüğünde kalmıştı. Tekrar arabadan inip düzeltmek için bir yerde durdum. Çöküklüğü düzeltmeye çalışıyordum.'



'Hamileyim, bana vurma' dedi



Bu sırada park olduğunu düşündüğüm yerde kapşonlu birinin geldiğin gördüm. Erkek mi kadın mı olduğunu anlayamadım. 3-4 metre kala onun güldüğünü veya bir şey söylediğini hatırlar gibiyim. Kafam bozuk olduğu için kişinin benimle dalga geçtiğini düşünerek 'Sen bana mı arabaya mı gülüyorsun?' sormak isterken, bir anda o kişi arkaya doğru düştü. Düşerken kadın olduğunu anladım. Yerde iken bir anda 'Hamileyim, bana vurma!' dedi. Zaten kendisine vurmak gibi bir niyetim yoktu. Hamile olduğunu söyleyince ağzımı dahi açmadım. Yere düştükten sonra benimle mi arabamla mı dalga geçtiğini düşünmeme neden olan düşünceyi kafamda kurduğumu ve olayı büyüttüğümü anladım.'



'Bu kadar büyütüleceğini bilmiyordum'



'Elimde o sırada kullandığım, ağız kısmı kırmızı, sap kısmı gri olan lavabo pompası vardı. Ben dönerken kendisine vurma kastım olmadan döndüğüm sırada elimdeki pompa müştekiye değmiş midir onu bilmiyorum. Ancak elimde ayakkabı yoktu. Sonra bu bayan ayağa kalktı ve yürüyerek oradan ayrıldı. Sinkaflı küfürler etmedim, 'burada bir daha yürümeyeceksin' diye beyanda bulunmadım. Ayrıca kendisine 'kusura bakma ablacım' dedim.



Olaydan sonra eve gittim. Bugüne kadar beklememin nedeni, eşim ve işimden dolayı çekindim. Ben müştekiye vurmadım, arkamı dönerken kendisi yere düştü. İlaç kullandığım için gün içerisinde yaptığım şeyleri hatırlamıyorum. Yapmış isem de çok özür diyorum. Bu kadar büyütülecek bir mesele olduğunu düşünemediğim için de olayı takip etmedim' (Milliyet)