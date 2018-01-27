Harçlık vermeyince babasının tütünlerini çaldı

Muğla'da, harçlık vermediği gerekçesiyle babasının iş yerinden tütün çalan genç gözaltına alındı

M.N.D, Yatağan ilçesi Konak Mahallesi'ndeki tütün dükkanının camının kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 7 bin lira değerinde tütünün çalındığını belirledi.



İncelenen bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin M.N.D'nin oğlu E.D. (25) olduğu tespit edildi.



Şüpheli, tütünleri satmak için anlaştığı kişiyle buluşmak için gittiği Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına alındı.



E.D'nin emniyetteki ifadesinde, çalışmadığı için zor durumda olduğunu, harçlık vermediği gerekçesiyle de babasının iş yerinden tütün çaldığını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.