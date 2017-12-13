Hareket halindeki cipten atlayarak intihar etti!

Denizli'de 27 yaşındaki Cem Baran Doğan, içinde bulunduğu cipin içinden kendisini yola attı. Doğan, arkadan gelen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti

Olay Denizli'nin Honaz İlçesi'nde dün saat 21.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Denizli'nin tanınmış doktorlarından biri olan Hasan Doğan'ın oğlu Cem Baran Doğan, psikolojik sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da tedavi gördü. Tedavisi sonrası Denizli'ye dönmek için bir yakınıyla birlikle yola çıkan Doğan, içinde bulunduğu cip hareket halindeyken cipin kapısını açtı ve kendisini yola attı. O sırada arkadan gelen TIR'ın altında kalan Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti.





Olay hemen jandarmaya, trafik polislerine ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





Oğluma sahip çıkamadım