Hareket halindeki cipten atlayarak intihar etti!

Olay Denizli'nin Honaz İlçesi'nde dün saat 21.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Denizli'nin tanınmış doktorlarından biri olan Hasan Doğan'ın oğlu Cem Baran Doğan, psikolojik sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da tedavi gördü. Tedavisi sonrası Denizli'ye dönmek için bir yakınıyla birlikle yola çıkan Doğan, içinde bulunduğu cip hareket halindeyken cipin kapısını açtı ve kendisini yola attı. O sırada arkadan gelen TIR'ın altında kalan Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay hemen jandarmaya, trafik polislerine ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Oğluma sahip çıkamadım
Olayı duyan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hasan Doğan da hemen kaza yerine geldi. Burada gözyaşı döken baba, 'Herkese sahip çıktım, bir oğluma sahip çıkamadım' dedi.
Doğan'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırılırken, cipin ve TIR'ın sürücüsü de ifadeleri alınması için karakola götürüldü.