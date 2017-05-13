Hasta oğlu okusun diye...

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Harbinaz Kupcuk, ilkokula giden serebral palsi hastası 9 yaşındaki oğlu Buluthan Poyraz Kupcuk'un okuyabilmesi için 3 yıldır bir öğrenci gibi haftanın 4 gününü okulda geçiriyor

Mesudiye Mahallesi'nde 5 çocuğu olan Harbinaz-Fadıl Kupcuk çiftinin hayatı, en küçük çocukları Buluthan Poyraz Kupcuk'un serebral palsi hastası olarak dünyaya gelmesiyle değişti.



Yürümekte zorluk çeken, zihin ve dil gelişiminde gerilik yaşayan çocuğunun eğitiminden geri kalmamasını isteyen anne, üstün fedakarlık göstererek, her gün elinden tuttuğu oğlunu yaklaşık 1 kilometre uzaktaki okuluna götürüyor, çıkana kadar bahçede bekliyor, okul bitince de elinden tutup eve getiriyor.



Sırtına aldığı okul çantasıyla oğlunu sınıfına kadar götüren anne, teneffüslerde de oğluyla ilgileniyor.



Harbinaz Kupcuk, eşinin kalp hastası olduğu için çalışamadığını, bu yıl ilkokul 3'üncü sınıfa giden Buluthan'ın her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini, çocuğunun haftanın 2 günü Aydın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, 4 gün de Hürriyet İlkokuluna gittiğini söyledi.





Kendisinin de adeta bir öğrenci gibi davrandığını, oğlunun elinden tutarak okula gittiğini, tüm gününü okulda geçirdiğini anlatan Kupcuk, "Teneffüslerde de çocuğumun elinden tutup bahçeye iniyorum. Arkasından geziyorum. Düşmesin, birisi ittirmesin diye." dedi.



Polis olmak istiyor

İlkokul 1'inci sınıftayken Buluthan'la derslere de girdiğini aktaran anne Kupcuk, şunları kaydetti:"2'nci ve 3'üncü sınıflara başladığında onu sınıfında öğretmenine bıraktıktan sonra burada bekliyorum. Dersi bitene kadar okuldayım. Akşam tekrar eve götürüyorum. Evde yine onunla ilgileniyorum. Yemek yapıyorum, yemek yediriyorum. Yeter ki okusun, bir yerlere gelsin, ben okumadığım için cahil olduğum için çok zorlanıyorum. Ben onun doktor ya da öğretmen olmasını istiyorum ama o polis olmak istiyor.Nefes aldığım müddetçe çocuğuma bakacağım. Ben bir anneyim, annelik görevimi yapıyorum. Ben var oldukça, çocuğum da böyle oldukça sonuna kadar ilgileneceğim. Başka çarem yok. Onunla ilgilendiğim için o aşırı derecede bana düşkün. Bir yere gittiği zaman ben olmadan hayatta yatmaz."Çocuğunu okula götürürken özellikle yağmurlu havalarda zorluk çektiklerini anlatan Harbinaz Kupcuk, Germencik'e servisle gittiklerini, okula da servisle gitmek istediklerini, yetkililerden bu konuda yardım istediklerini kaydetti.Baba Fadıl Kupcuk ise Buluthan Poyraz'ın yürümeye başladığı ana kadar engelli olduğunu bilmediklerini, hastaneye götürdüklerinde öğrendiklerini, 9 yıldır eşinin çocuğuna hem doktor, hem anne hem de arkadaş olduğunu dile getirdi.