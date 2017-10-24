Hastanede korkunç olay!

Manisa'daki özel bir hastanede görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar'ın başına, çay içmeye çıktığı sırada büyük cam tabla düştü. Ağır yaralanan Dr. Uzar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi

Olay, bugün saat 00.15'te, merkez Şehzadeler İlçesi Sakarya Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Özel hastanenin acil servisinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, aşırı rüzgarın olduğu bölgede, acil servisin önündeki banka oturarak çay içmeye başladı. Dr. Uzar, oturduğu bankta çayını yudumladığı sırada, aşırı rüzgarın etkisiyle hastanenin son katından kopan büyük cam tabla başının üzerine düştü. Tablanın düşmesiyle yere yığılan Dr. Uzar'a ilk müdahaleyi acil servisteki doktor arkadaşları yaptı. Ağır yaralanan Dr. Uzar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.



Polis, binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



NORMAL ODAYA ALINDI



Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde, başına düşen cam tabla yüzünden yaralanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, yapılan ameliyat ardında bir süre yoğun bakımda kaldı. Dr. Ulviye Uzar, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı.



DOKTORU BİLGİLENDİRDİ



Meslektaşının ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ömer Emre Yağlı, Dr. Uzar'ın alın ve yüz bölgesinde ciddi kesiler olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Ne yazık ki karşı binamızın teras katında bulunan cam çerçeve yerinden ayrılıyor. Önce başka bir cisme ondan sonrada o sırada bankta oturan doktor hanımın kafasına geliyor. Gerçekten çok üzücü ve sıkıntılı bir olay. Doktor hanımın ne yazık ki sağ göz kapağının hemen üzerinden başlayıp, anlında saçlı derisinin tamamını kaplayan çok ciddi bir kesisi var. Yüzünde çok ciddi kesileri var. Şükür ki beyin kanaması veya beyinin kendi dokusuyla ilgili bir zedelenmeyle karşılaşmadık. Sadece alın bölgesinde frontel kemikte bir zedelenmemiz var. Kemiği zedeleyecek kadar sert bir çarpma ortaya çıkmış. Elbetteki bir beyin sarsıntısı geçirdi. Ama bu ciddi bir kanamaya yol açmadı. Bu sevindirici olan tarafı."



HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATACAK



Normal odaya alınan Dr. Ulviye Uzar ise talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, "Aslında 'Görünmez kaza' deniliyor. Ama benim için görünür bir kaza. İş Kurumu binasının camlarını sağlam yapılmamış olmasından dolayı daha önce de bir aracın üzerine cam düşmüş. O nedenle çok üzüntülüyüm. Ben olmasam başka birisi de yaralanabilirdi. Hatta ölebilirdi. Ben de ölebilirdim. Çok ciddi bir kaza. Sağolsun arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde bana müdahaleyi yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu an iyiyim."



Dr. Uzar, sağlığına kavuştuktan sonra hukuksal süreç başlatacağını ifade ederek, "Başkaları da benim gibi zarar görmesin. Ben gördüm bu kadarla kurtuldum. Başka insanlar zarar görmesin. Ne gerekiyorsa onu yapacağım" dedi.