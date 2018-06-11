Hastanede sedyeden düşmüştü, mezarı açılacak!

Muğla'da, ölümünden bir süre sonra hastanede ambulansa taşınırken, sedyeden düşürüldüğü görüntüler ortaya çıkan Zeliha Üstündağ'ın (72) mahkeme kararıyla mezarının açılıp, otopsi yapılacağı bildirildi

Geçen yılın 6 Mart günü rahatsızlanan, 4 çocuk sahibi Zeliha Üstündağ, komşularına ait otomobille Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada kalbinin durduğu belirlenen Üstündağ, yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldü. Bir süre sonra Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verilen Üstündağ, 112 görevlileri tarafından yataktan sedyeye alınarak, ambulansa taşındı ve Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üstündağ, burada 15 gün kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ'ın ölüm raporuna, 'solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü yazıldı. Üstündağ, İstanbul Gaziosmanpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zeliha Üstündağ'ın ambulansa taşınırken, sedyeden düşürüldüğü ise 1 ay sonra gelen telefon ihbarının ardından güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Ortaca Kaymakamlığı'nca idari personel hakkında soruşturma izni verilmedi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni verilmemesine itiraz edildi. Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nce Ortaca Kaymakamlığı'nın idari personel hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararı bozuldu. Kararın bozulmasının ardından Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servis görevlileri U.I., N.Ö., E.S. hakkında, hastayı sedyeden düşürdükleri ve yaralanmasına sebep oldukları, F.K. ve M.M. hakkında ise olayı aileden sakladıkları iddiasıyla Ortaca Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TRAVMA MEYDANA GELİP GELMEDİĞİNE BAKILACAK

Bölge İdare Mahkemesi'nin, idari personel hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından bir gelişme daha oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından Zeliha Üstündağ'ın mezarının açılmasına karar verildi. Adli Tıp Kurumu'nca Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda, kişiye ölüm sonrası otopsi yapılmadığı belirtilerek, sedyeden düşme sonucu travma meydana gelip, gelmediğinin tespiti için 'fethi kabir' (vefat edenlerin çeşitli nedenlerle mezarının açılması) işlemi yapılması ve otopsi raporunun kendilerine gönderilmesi istendi.

Zeliha Üstündağ'ın kızı Ayşegül Üstündağ Varna, "Annemin ölümüyle ilgili düşmeden dolayı sağlıkçıların bir ihmali var mı, bunu öğrenmek istiyorum. Benim başka da bir isteğim yok. Önümüzdeki günlerde mezar açılarak, gerekli işlemler yapılacak" dedi.

Zeliha Üstündağ'ın mezarının, yarın öğleden sonra açılarak, gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.