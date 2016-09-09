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    • Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı

    Aydın'ın Nazilli İlçesi'nden kalp krizi geçiren hastayı Denizli'deki özel hastaneye götüren ambulans, kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı. Devrilip 70 metre sürüklenen ambulansta bulunan hasta, hasta yakını, doktor ve acil tıp teknisyenleri ile sürücüler yaralandı

    09 Eylül 2016 Cuma 09:31
    Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı
    Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Denizli Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dün kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Melek Asat, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İlçede yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Asat, ambulansla Denizli'deki özel hastaneye sevk edildi.

    Hasta ve yakını ile bir doktor ve iki acil tıp teknisyeninin de bulunduğu Ahmet Topçu yönetimindeki 09 RH 290 plakalı ambulans siren çalarak Denizli'ye girerken, kent girişinde Hal Kavşağı'nda, 25 yaşındaki Yücel Er yönetimindeki 20 SE 297 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilip 70 metre sürüklenen ambulanstaki görevliler ile hasta ve yakını yaralandı.

    Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kalp krizi geçiren hastası Melek Asat ile yakını Fatma Aydın Özel Cerrahi Hastanesi'ne, Dr. Kamil Gaigulin ile acil tıp teknisyenleri Cem Yıldırım ve İbrahim Akbıyık Servergazi Devlet Hastanesi'ne, ambulans şoförü Ahmet Topçu ile hafif ticari aracın sürücüsü Yücel Er ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Melek Asat'ın durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, Denizli Kaza, Trafik Kazası

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