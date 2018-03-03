Havadan belirlenen 26 kaçak yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik uçağınca belirlenen lastik bottaki Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı

Didim açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, dün saat 03.18'de, Tekağaç önlerinde, hareketli bir lastik botla, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan grubu belirledi. Görevlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, hareket ettikleri bölgedeki lastik botu durdurdu. Bottaki 7'si çocuk 5'i kadın olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı. Yakalanan Suriye uyruklu 26 kişilik grup, kıyıya getirilerek, kimlik tespiti yapıldı, işlemlere de başlandı.