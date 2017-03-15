'Hayır' çalışması yapanlara saldırı. Hollanda değil Denizli!

Denizli 'de 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandum u için ' hayır ' kampanyası yapan Birleşik Haziran Hareketi'nin standına, 3 kişi tarafından kaldırım taşlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından birinin kolu kırılan 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı.

Denizli'de referandum için 'hayır' kampanyası yürüten Birleşik Haziran Hareketi, 3 gün önce Gazi Bulvarı'ndaki Candoğan Parkı önünde stant açtı. Bugün saat 13.30'da, park önünde pankart açan ve açtıkları stantta broşürler dağıtan Birleşik Haziran Hareketi mensuplarına, 3 kişi tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Birleşik Haziran Hareketi üyelerine taşlar fırlatan bu kişiler, standı da yıktıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.Saldırıda fırlatılan taşın isabet ettiği Hareket üyesi Muzaffer Aksoy'un kolu kırılırken, Uğur Kurnaz ve Fehmican Ceylan ise hafif yaralandı. Saldırı esnasında 'hayır' broşürünün üzerine düşen kan damlası dikkat çekti. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alınırken; kaçan üç kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı sırasında stantta olanlar ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı ve Birleşik Haziran Hareketi Denizli Yürütme Kurulu Üyesi Orhun Çoban, 3 kişinin stantlarına taşlarla saldırdığını belirterek, "Kritik bir referandum süreci var. Hayır diyenlerin de toplumu bilgilendirmeye hakkı var. Hayır bildirilerini halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama korkularından ne yapacaklarını bilemiyorlar. Standımıza 3 kişi taşlarla saldırdı. Saldırıyla ilgili şikayetçi olduk. Her zaman olduğu gibi salıverilecekler. Yarın bir gün başka yerde yine saldıracaklar. Hollanda'ya diktatör diyenler, Nazi diyenler, demokrasi dersi verenler, dönüp kendi mahallelerine, sokaklarına, şehirlerine bir baksın. 'Evet'çilerin dışında 'hayır'cılara yapılan bu saldırıları herkes görüyor. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.