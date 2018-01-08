Hayır yemeğinden dönerken kaza yaptılar: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Kaza Manisa'nın Gördes İlçesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Manisa yönüne giden 31 yaşındaki Ahmet Şengül'ün kullandığı otomobil, karşı taraftan gelen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü Ahmet Şengül, kayınvalidesi 50 yaşındaki Elveda Kahraman ve 3 yaşındaki oğlu Ekrem Şengül hayatını kaybetti. Sürücünün eşi 29 yaşındaki Emine Şengül ve diğer aracın sürücüsü Mehmet Kaya ise yaralandı.





Kazayı görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga kaldırıldı.



Şengül ailesinin Şeyhyayla Mahallesi'nde düzenlenen bir hayır yemeğine katıldıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.