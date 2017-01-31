Hayvanlara yardım için kuruldular, 6 bin 500 TL borçlandılar

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yerleşik yaşayan yabancılar tarafından sokak hayvanlarına yardım toplamak için kurulan Animal Aid (Hayvan Yardımı) Grubu, gelirlerdeki düşüş ve mama fiyatlarındaki artış nedeniyle 6 bin 500 lira borçlandı. Sokak hayvanları için günlük mama dağıttıklarını anlatan grup sözcüsü Alman 52 yaşındaki Tina Kosuch, hayvanseverleri ve restoran işletmecilerini yardıma çağırdı

Fethiye Turizm, Tanıtım, Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) bünyesinde 8 yıl önce kurulan Animal Aid Grubu, aralarında Türk, İngiliz, Alman, Hollandalı, Fransız, İskoç, Avusturyalı, Avustralyalı ve İrlandalı hayvanseverlerin bulunduğu 100'ü aşkın üyesiyle sokak hayvanlarına yardım için çalışıyor. İlçede sokak hayvanlarının barınma, yiyecek ve tedavi giderleri için organizasyonlar düzenleyerek yardım toplayan grup, Foça Mahallesi'ndeki 2'nci el eşya mağazasından elde ettiği geliri de yine sokak hayvanları için harcıyor.



BAĞIŞ VE MAĞAZA GELİRLERİ DÜŞTÜ



İlçede turizm gelirlerindeki düşüşle birlikte başlayan ekonomik durgunluk, Animal Aid'i de olumsuz etkiledi. Azalan bağış ve mağaza gelirlerine, mama fiyatlarındaki artış da eklenince Animal Aid, geride kalan ocak ayıyla birlikte 6 bin 500 lira borçlandı. Fethiye'nin birçok mahallesinde sokak hayvanlarına günde 2 kez mama bırakmaya devam eden grup üyeleri, daha fazla borca girmemek için hayvanseverleri ve restoran işletmecilerini göreve çağırdı.



"GELİR ELDE ETMEKTE ZORLANIYORUZ"



Mama faturalarının çok yükseldiğini anlatan Animal Aid sözcüsü Tina Kosuch, nerdeyse her gün araba çarpan bir sokak hayvanını tedavi ettirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu kış sokakta çok fazla hayvan olduğunu anlatan Kosuch, Değirmenbaşı Mevkii'ndeki Fethiye Belediyesi'ne ait hayvan barınağında da köpek sayısının 300'e yaklaştığını kaydetti. 2'nci el mağazasına olan ilginin de düştüğünü aktaran Kosuch, "Bu ay 6 bin 500 lira borca girdik. Gelir elde etmekte çok zorlanıyoruz. Mağazamıza ilgiyi arttırmak için tadilat yaptırmaya düşünüyorduk. Yardım etmek isteyen herkese bu organizasyonda yer var. Tüm hayvan severleri bizimle çalışmaya bekliyorum" dedi.



Fethiye'deki restoran işletmecilerinden de yardım isteyen Kosuch, "Artık yemekler, bizim mama giderlerimizi düşürebilir. Eğer bizimle iş birliği yapmak isterlerse, yemek artıklarını onlardan almak istiyoruz. Düzenli bir sistem kurulursa, bu sokak hayvanları için çok iyi olur" diye konuştu.