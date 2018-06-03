'Hayvanları korumayana oy yok' uyarısı

Manisa'da bir araya gelen hayvanseverler, siyasilere çağrı yaptı. Hayvanseverler, siyasilere seçim vaatlerinde hayvan haklarını koruyacak yasa tasarılarına da yer vermeleri çağrısında bulunarak, hayvan haklarını korumayan milletvekili adaylarına oy vermeyeceklerini ifade etti

Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında hayvanseverler "Oyumuz doğayı koruyana" yazılı dövizler taşıdı. Temsili bir oy sandığı ile meydana gelen hayvanseverler, milletvekili adaylarına hayvan haklarını koruyacak yasa tasarıları hazırlamaları için çağrı yaptı. Hayvan haklarına duyarsız kalan vekillere oy vermeyecekleri mesajı veren hayvanseverler, hazırladıkları talep metnini milletvekili adaylarına imzalatacaklarını belirtti. Hayvanseverler adına basın açıklamasını okuyan Emel Önal, "2018 Haziran seçimleri öncesinde hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan 'Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye çapında siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısı hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamında, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin. Bu çağrılarımıza sessiz kalan, hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara 'Oy yok' diyoruz" diye konuştu.

Hayvanseverler açıklamanın ardından üzerinde "Korumayana oy yok" yazan sandığa temsili oy atıp, meydandan ayrıldı.