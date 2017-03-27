Hep birlikte köylerini temizlediler

Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de, üniversite öğrencisi genç kızın önerisiyle temizlik seferberliği başlatıldı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Meryem Kuzu (22), yaptığı açıklamada kış nedeniyle 335 hanenin bulunduğu köyün bakımsız kalıp kirlendiğini, bahara girerken temiz bir köy oluşturmak için gençlere öneride bulunduğunu söyledi.Önerisinin gençlerce kabul edildiğini belirten Kuzu, şöyle konuştu:"Köyde dolaşırken etraftaki dağınıklığın göz zevkimizi bozduğunu fark ettim. Çevremizdeki kirliliğin yediğimiz, içtiğimiz şeylere karıştığını düşündüm. Bunun üzerine arkadaşlarımızla böyle bir kampanya başlattık. Bu çalışmamızdan dolayı mutluluk duyuyorum. Önerimin kabul edilmesinin ardından köyümüzde yaşayan tüm gençler ve çocuklar temizlik çalışmalarına başladı. Köyümüzün sokaklarındaki tüm çöpler torbalara toplandı. Köyümüz bahar aylarına temiz bir şekilde girecek."Köyün gençlerinden Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazif Şentürk de "Meryem ablamızın bu kampanyasına destek vermek için bütün arkadaşlarımızla toplandık ve köyümüzü temizlemeye başladık." dedi.Temizlik seferberliğine destek veren Muhtar Ahmet Yaşar ise gençlerin bu tavrının çevre bilinci açısından takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu belirtti.Yaşar, "Çocuklarımız böyle bir kampanya hazırlamış. Bizde muhtarlık olarak çocuklarımıza destek veriyoruz ve kendilerine de çok teşekkür ederiz. Herkes evinin önünü temizlese cennet olur derler. Gençlerimiz de bütün köyü temizliyor." diye konuştu.