Her gün iş çıkışı, sokak sokak gezip hayvanları besliyor!

Aydın'da bir bankada çalışan 38 yaşındaki Funda Küçük isimli hayvansever, her gün gece yarılarına kadar sokak sokak dolaşarak sokak hayvanlarının karnını doyuruyor, bakımlarını yapıp hasta olanların tedavisini yaptırıyor

Tepecik Mahallesindeki tek katlı evlerinde annesiyle yaşayan Funda Küçük, 18 yıl önce kaybettiği köpeğinin acısını unutmak için sokak hayvanlarına bakıyor.



Küçük, evlerinin bahçesi ile ulaşabildiği yaklaşık 50 farklı noktadaki sokak kedi ve köpeklerine yemek taşıyor.



Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra atanamayınca bir bankada iş bulan hayvansever Küçük, 18 yıldır hiç bıkmadan sokak hayvanlarının yiyeceğini temin edip, bakımlarını yaptırıyor, hasta olanları da tedavi ettiriyor.



Sokak hayvanları ile mutlu bir yaşam kuran Küçük, bir ara hayvanların masraflarını temin etmekte güçlük çekince arabasını satarak, bakımlarını sürdürdü.







"Hayatımı onlara adadım"



Çevresinde duyarlılık oluşturan Küçük yaptığı açıklamada, hayatını sokak hayvanlarına adadığını söyledi.



Hafta içinde mesaisi biter bitmez arabasına doldurduğu yiyecekleri sokak hayvanlara taşıyan Küçük, "Hayatımı onların kurtulmasına, doymasına ve onların yaşamasına adadım. Her gün gece yarılarına kadar onları besliyorum. Besleme en az 3 saat sürüyor." dedi.



Küçük, belirlediği 50'den fazla noktaya yiyecek taşıdığını, tek başına bazen ıssız bölgelere gitmek zorunda kaldığını ifade etti.



Hayvanseverlerin de yardımıyla ayda yaklaşık 1 tonluk mama ve yiyeceği hayvanlara ulaştırdığını kaydeden Küçük, "Besleme bölgesine gittiğimde hemen arabama koşuyorlar. Arabamın etrafını sarıp ben gidene kadar oradan ayrılmıyorlar." ifadelerini kullandı.





"Onlara bakmak ve yaşatmak zorundayım"



Son 5 yılda yaklaşık 500 hayvanı tedavi ettiklerini ve bine yakın hayvanı da sahiplendirdiklerini aktaran Küçük, şöyle devam etti:



"Besleme bölgesinde barınakta ölümün kıyısından dönen ve yeniden hayat bulan hayvanlar var. Felçli, trafik kazasından dolayı yaralı, uyuz olanlar var. Belki hepsi güzel bir cins değil, iyi bir ırktan gelmiyor olabilir ama hepsi birer can taşıyor. Büyük acılarla hayata tutunuyorlar.



Hastane ve ilaç masrafları oluyor. Bu da ciddi maliyete neden oluyordu. Ben de o dönemde maddi olarak çok zorlandım ve arabamı sattım. Bayram, sıcak, soğuk demeden her gün besleme turuna çıkıyorum. Beslemeye gittiğim, tedavi ettiğim yüzlerce hayvan var. Bu hayvanlar karşıma çıkmamış olsaydı belki hepsi ölecekti. Artık bunu kendime bir sorumluluk edindim. Onlara bakmak ve yaşatmak zorundayım."





"En büyük ihtiyaçları sevilmek"



Küçük, şunları kaydetti:



"Besleme turunda onları gördüğümdeki duygularım anlatılamaz. Hani gülen köpek yapmış derler ya, aynı onun gibi. Arabayı gördükleri zaman hemen koşturuyorlar. Sanki yüzleri gülüyor. Aç olmalarına rağmen, yemekten sudan önce sevgiye saldırıyorlar. Hemen kucağımıza atlıyorlar. Aslında en büyük ihtiyaçları sevilmek."



Küçük, kendisine destek verenler kadar tepki gösterenlerin de olduğunu ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü sözlerine ekledi.