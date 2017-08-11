'Hero' tişörtüyle ilgili 5 memura dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen darbeci askerler arasında bulunan tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün, duruşmaya üzerinde İngilizce'de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili olarak cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru hakkında dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün geçen 13 Temmuz'daki üçüncü duruşmaya üzerinde İngilizce'de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Bu kapsamda sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru da Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alındı. Açığa alınan bu 5 personel hakkında ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.





BAŞSAVCI: BİZİM AÇIMIZDAN BU BİR SKANDAL



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcı İlyas Yavuz, "Hero tişörtüne ilişkin, mektupları inceleme komisyonundaki üç infaz koruma memuru, bir denetleyici ikinci müdür ve idare memuru hakkında, görevi ihmal suçundan kamu davası açıldı. Görevliler hakkında kasıt bulamadık. Yasanın kendilerine verdiği yetkilerle ilgili gerekli özeni dikkati, göstermediler. Bundan sonra takdir mahkemenindir" dedi. Görevlilerin ihmalleri hakkında da bilgiler veren İlyas Yavuz şöyle konuştu:



"Üç kişilik komisyon mektubu incelemiş, orada 'Sen bizim kahramanımızsınız. Sana kahraman yazan bir tişört gönderiyoruz' yazılı. Bizim açımızdan bu bir skandal. Hele ki bu davalarda, didik didik edilmeliydi. İnfaz koruma memurları bu yazıyı gördükten sonra, üstleri olan idare memuruna gidip, 'böyle bir mektup geldi' demeliydiler. Sadece tişört gelse, mektup gelmeseydi, iş bu kadar büyütülmezdi. Biz davayı açtık."



Sanık Gökhan Güçlü'ye ablası Bahar Güçlü'den gelen kargo kolisini açmakla görevli, birisi infaz koruma başmemuru ikisi infaz korumu memuru hakkında ise mektubu görme yetkileri olmadığı için, haklarında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.





JANDARMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ



Bu arada darbeci askerleri cezaevinden alıp duruşma salonuna getirmekle görevli askerlerle ilgili de bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz şöyle dedi:



"Jandarma görevlileri hakkında da 4483 sayılı Memurin Muhekematı Kanunu vardır. Bunun gereği olarak Valilik makamından soruşturma izni talep ettik. 13 jandarma görevlisi hakkında ki bunlar rütbeli jandarma personeli, soruşturma izni talep ettik. Kasıt var mı diye araştırma yapılacak. Bunların FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi, zaten olsa biz direk işlem yapacaktık ama bulunmadığı için Valilikten izin istedik."