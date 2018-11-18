Hırsızları güvenlik kamerası yakalattı

Kütahya'da, girdikleri 2 iş yerinden hırsızlık yapan 5 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı

Hırsızları güvenlik kamerası yakalattı
18 Kasım 2018 Pazar 12:24

Paşam Sultan Mahallesi Kazancılar Çarşı Sokak ve Fuat Paşa Mahallesi 31'inci Sokak'taki 2 iş yerine giren M.K. (22), S.Ö (22), O.Ç. (19), T.Y. ve R.T. bakır malzeme, sigara, televizyon ile kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Emniyette çok sayıda suç kayıtları bulunduğu belirlenen 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., M.K. ve S.Ö., 'iş yerinden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'suç eşyalarını satın alma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. T.Y. ve R.T.'nin ise sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hırsız #güvenlik kamerasi
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