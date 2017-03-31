Honaz'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Denizli'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 genç hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza Honaz İlçesi'nin Karateke Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Denizli il merkezine gittiği öğrenilen Ahmet Yay yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kerem Yenitürk kontrolündeki otomobile virajda çarptı.
Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Araçta sıkışa bazı yaralılar da olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Yaralılardan 20 yaşındaki Gürkan Aydın ile aynı yaştaki Furkan Dağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki gencin de Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Diğer yaralılar Kerim Yenitürk, Ercan Yıldız, Hüseyin Tolga Uysal ve Ahmet Yay'ın tedavisi sürdüğü bildirildi.