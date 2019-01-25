Hükümlüler 80 dekara milli tohum ekti

Manisa Salihli'deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler tarafından, bölgedeki 80 dekarlık alana yerli tohum kullanılarak arpa ekimi yapıldı.

Yerli tohumlar ile milli tarımın geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 2018-2019 yılı üretim sezonundan itibaren hayata geçirilen proje kapsamında, Salihli'de ekimi yapılan arpalardan Haziran ayı başında 20 ton ürün elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Örtü altı üretim

Salihli Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Tarım ve Hayvancılık İşkolu Bitkisel Üretim Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen arpa ekim çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Yerli tohum kullanımının yaygınlaşması ile milli tarımımız daha da gelişecek, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak" dedi.

Başsavcı Uğurlu, "Salihli Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz, tarım ve hayvancılık iş kolu faaliyetleri kapsamında gerek örtü altı, gerekse diğer alanlarda çok ciddi bir üretim kapasitesine sahip. Yerleşkemiz içerisinde bulunan 28 dekarlık arazimizin 3 dekarlık bölümünde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapıldığı gibi Durasıllı ile Taytan Mahallesi arasında bulunan diğer alanda da çeşitli tarımsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 80 dekarlık alanda 'Akhisar 98' sertifikalı yemlik arpa ekimi yapıldı. Yerli tohum kullanmamızdaki sebep, kalite ve verim açısından üstün özelliklere sahip olmasıdır. Türkiye, tohumculukta kesinlikle dışa bağlı bir ülke değildir. Hatta biliyoruz ki ülkemiz yurt dışına tohum da ihraç etmekte" diye konuştu.