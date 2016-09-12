Haber Kaynağı: DHA

Olay gece saat 02.30 sıralarında daha önce merkeze bağlı köy olan Alayunt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ahmet Çelik ile Ersin Türk telefonda tartıştı. Ahmet Çelik, tartışmanın ardından Ersin Türk'e Alayunt Mahallesi'ne gelmesini söyledi. Ersin Türk de Kütahya kent merkezinden arkadaşı Zeki Teke'nin kullandığı 43 SS 747 plakalı otomobille Alayunt Mahallesi'ne gitti.İddialara göre Ahmet Çelik ile arkadaşları Ercan Gezer, Ahmet Durgun ve İbrahim Çelik, Ersin Türk'ün içinde bulunduğu otomobili mahalle girişinde durdurdu. Ahmet Çelik av tüfeğiyle otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Ersin Türk'e ateş etti ancak isabet ettiremedi. Direksiyondaki Zeki Teke otomobille kaçmaya çalıştı. Şüpheliler otomobili silah tehdidi ile durdurdu. Ahmet Çelik yakın mesafeden Ersin Türk'ün göğsüne doğru iki el ateş etti. Ersin Türk olay yerinde yaşamını yitirdi.Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Ahmet Çelik ile arkadaşları Ercan Gezer, Ahmet Durgun ve İbrahim Çelik'i yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.