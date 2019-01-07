İç Ege'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Çanakkale'de kar yağışı Biga, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde etkili oluyor. Yaklaşık 3 gündür aralıklarla süren yağış nedeniyle Biga ve Ayvacık'ta okullar 1 gün süreyle tatil edilirken ilçe merkezilerinde belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, şu ana kadar kar nedeniyle kapanan köy yolu bulunmadığını, ekiplerin 24 saat süreyle çalışma yaptıklarını kaydetti.

Tuzlama aracı devrildi

Kütahya'da ekipler, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.

Gece boyu köy yollarının açılması için çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya Belediyesi ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışmaları yürütüyor. Öte yandan, İl Özel İdaresine ait tuzlama ve yol açma aracının Belkavak köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde de zaman zaman buzlanma yaşanıyor. Ekipler, buzlanmaya karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bodrum'a 4 yıl sonra kar yağdı



Bodrum'da, 2015 kışının ardından ilk kez kar yağarken, ilçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Yurt genelindeki soğuk hava ve kar yağışı, Bodrum'da da etkili oldu. Etrim Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan, 538 metre yüksekliğindeki Kale Dağı'nın zirvesine, dün sabah kar yağdı. Bodrum'a 2015 kışının ardından ilk kez kar yağdığını duyanlar, bölgeye koştu. Bodrumlular, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara fotoğrafı çektiği görüldü. Kale Dağı dışında Karaova, Çamlık ve Yarımada'daki Dağbelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Dağbelen merkezde de kar yağışı etkili olurken, yerler kar tutmadı.