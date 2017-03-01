İhraç edilen öğretmen eylem yaptı, 3 bin 405 TL ceza aldı!

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen öğretmen, hakkını aramak için değişik eylemlere başvurdu. Öğretmene bir de para cezası kesildi

Muğla 'nın Bodrum İlçesi'ndeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmen liği yapan Engin Karataş, KHK ile görevinden ihraç edildi. Bunun üzerine göreve iadesi için çeşitli eylemler yapan Karataş'a bir de para cezası kesildi

Eğitim-Sen üyelerinden olan ilkokul öğretmeni Engin Karataş, geçtiğimiz 29 Ekim'de yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edildi. Bu KHK ile ihraç edilen 8 Eğitim-Sen'li öğretmenden biri olan Karataş, göreve iade edilmesi için eylemlere başladı.Karataş ilk eylemini 4-7 Ocak tarihlerinde Belediye Meydanı'nda yaptı. Elinde 'işimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz bulunduran Karataş, kendisine merak edip soranlara haksız şekilde görevden alındığını anlattı. Eylem yapan Karataş, polis tarafından gözaltına alındı. 8 Ocak'ta eylemini sonlandıran Karataş, 13 Şubat'ta yeniden eylem yaptı.Son olarak denize girerek eylem yapan Karataş'a bugüne kadar 15 kez 227'şer lira toplamda ise 3 bin 405 lira para cezası kesildi.Karataş bunun üzerine cezalara itiraz etmek için adliyeye gitti. Sadece işini geri istediğini ve eylemlerinde kimseye zarar vermediğini belirten Karataş, "OHAL'in sürekli uzatılması sebebiyle hukuk yollarına başvurumun engellendiğini, dolayısıyla tarafıma yapılan haksızlığı bağırmadan ve slogan atmadan sakince anlatmam 'kamu güvenliğini, kamu düzenini ya da genel sağlığı ihlal' niteliğinde değildir. Aksine, ben eylemler sırasında kamudan ve beni tanıyanlardan büyük destek gördüm. Bu nedenle cezalara itiraz ettim. Çok sevdiğim mesleğimi geri alana kadar eylemlerimi sürdüreceğim." dedi.