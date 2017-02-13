İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa 'nın Sarıgöl İlçesi'nde 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavga ya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün 10.30 sıralarında, Çavuşlar Mahallesi girişinde meydana geldi. İki ailenin fertleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede, tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Deniz Baykal, Osman Baykal, Ömer Baykal ve Bülent Baykal, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Deniz Baykal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Baykal ise ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Deniz Baykal'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili, Baykal Ailesi fertlerine ateş açtığı belirtilen karşı aileden C.D. ile oğlu İ.D.'nin arandığı öğrenildi. Jandarma, olay yerindeki şüphelilere ait otomobilde inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirildi.