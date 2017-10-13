İki araç kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Çanakkale'deki kaza saat 00.15 civarında Anadolu Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gökhan Yalçın'ın kullandığı hafif ticari araç, İbrahim Tüfekçi'nin kullandığı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı.



Meydana gelen kazada Gökhan Yalçın ve yanında bulunan Mert Güven ile, diğer araçta bulunan İlknur Bingül yaralandı.



Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan Bingül ile Yalçın ise hastanelere kaldırıldı.



Güven'in cesedi morga kaldırılırken, polis de kaza yerinden kaçan İbrahim Tüfekçi'nin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.