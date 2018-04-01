'İki çocuğum vardı şimdi dört oldu'

İkiz bebeklerini doğumdan sonra, iki bebeklerini de anne karnındayken kaybeden Duru çifti, daha sonra iki çocuk sahibi olmalarına rağmen çocuk evinde kalan ikiz kızlara da sıcak yuvalarını açıp koruyucu aile oldu

Aydın'da, ikisi anne karnında ikisi ise doğduktan sonra olmak üzere 4 bebeklerini kaybeden, daha sonra iki evlat sahibi olan Şehriban ve Davut Duru çifti, çocuklara sevgilerinden dolayı çocuk evindeki ikiz kızlara yuva açıp, koruyucu aile oldu.



Efeler Mahallesi'nde oturan ve 23 yıl önce evlenen oto tamircisi 47 yaşındaki Davut Duru ile ev hanımı 39 yaşındaki Şehriban Duru, 1996 yılında ikiz bebeklerini doğumdan sonra kaybetti.

Yeniden hamile kalan Şehriban Duru, art arda iki çocuğunu da anne karnında kaybetti. Duru çifti, evliliklerinin 6. yılında önce kızları Şükran (18) ardından da Sefa'yı (14) dünyaya getirince yeniden hayata tutundu.



Mutlu bir hayat süren Duru çifti, hem çocuklara olan sevgileri hem de 4 ay önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle koruyucu aile olmak için Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat etti.



Gerekli işlemleri yerine getiren Duru çifti, 1,5 yaşındaki ikiz kız çocuklarına koruyucu aile olup sıcak yuvalarını açtı.



Evlerinde ikizlere bir oda ayıran Duru ailesi, öz evlatlarından ayırmadıkları ikizlerle keyifli anlar yaşıyor.



Davut Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu aile olduktan sonra evlerine adeta bir neşe geldiğini belirtti.



"Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü" anlayışıyla çocuklara sahip çıktıklarını aktaran Duru, şöyle konuştu:



"Onları kendi çocuklarımızdan hiç ayırmıyoruz. Kendi çocuklarım onları çok seviyor. Kardeş oldular. Akşam eve geldiğimde kapıya ikisi birden 'baba' diye koşuyorlar. Evin içinde bir şenlik oluyor. 'Baba" demeleri, ilgileri, sevgileri mutluluk verici.



En mutlu olduğum an çocukların bana 'baba' demesi. Keşke herkes sevgi evlerindeki çocukları alsa, onlar aile ortamında büyüse. Eşimde de, bende de, evlat sevgisi çok farklı. Kızımı okula almaya gidiyoruz. Onlar benden önce kapıya çıkıyorlar. Beraber parka gidiyoruz. Onlarla vakit geçirmek çok farklı. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır."

Kaybettikleri ikizlere koruyucu aile olarak kavuştular



Şehriban Duru ise çocukların aile ortamında yetişmesi, eğitimlerini alması açısından koruyucu aile olmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.



Çocuklara sahip olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Duru, "Bizim ilk çocuklarımız ikizdi. Onları kaybettik. Biz koruyucu aile için ilk başvuruya gittiğimizde, 'İkizlerimiz var. Eğer istemezseniz ayrı ayrı vereceğiz' dediler. Şans mıdır, tesadüf müdür bilmiyorum ama biz kardeşler ayrılsın istemedik. İlk etapta zor olmasından korktuk. Lakin bir yola çıkınca Allah insana yardımcı oluyor. Hiçbir işimiz aksamıyor ve onlarla daha keyifli oluyor. Onlar evin neşesi oldu, bize huzur veriyorlar. Zaten onları çok seviyoruz." diye konuştu.



Kendi çocuklarıyla ikizlerin, abi, abla, kardeş olduğunu vurgulayan Duru, "Küçük çocuk evin neşesi derler ya gerçekten öyle. İnsan gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Bir de ikiz olunca, çok daha farklı bir duygu. Ben bütün günümü onlarla geçiriyorum. Çok keyif alıyorum. Kendi çocuklarımdan hiçbir farkı yok. 'Anne, baba' diyorlar. İki çocuğum vardı, şimdi dört oldu." dedi.



Sefa Duru da hep küçük bir kardeşinin olmasını istediğini, ikizlerin gelmesiyle bu dileğinin yerine geldiğini ifade ederken, Şükran Duru çocuklara ablalık yaptığını söyledi.













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