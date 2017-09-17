İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Olay, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak'ta meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Çetin bacak ve karnından bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çetin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet K. polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: DHA
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