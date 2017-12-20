İki grup, silah ve sopalarla birbirine girdi!

Aydın'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi

İki grup, silah ve sopalarla birbirine girdi!

Kavga Aydın'ın Efeler İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.30 civarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken kavgada 18 yaşındaki Umut Bozyiğit tabanca ile, 24 yaşındaki Barış Subaşı ise sopa darbeleriyle yaralandı.

Kavgayı görenler durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kavganın daha da büyümemesi için çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili de soruşturma başlattı.

Yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kavga
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