İki kardeş motosikletle çarpıştı: Biri öldü, biri yaralı

Aydın'ın Bozdoğan İlçesi'nde, vardiyalı çalışan iki kardeşin motosikletinin karşılıklı çarpıştığı kazada, 30 yaşındaki Ali Nural öldü, 28 yaşındaki Özcan Nural ise yaralandı

Kaza, geçen 20 Nisan Perşembe günü, Örentaht- Haydere yolu üzerinde meydana geldi. Bozdoğan'a bağlı Haydere Mahallesi'nde yaşayan ve Muğla'nın Kavaklıdere İlçesi'ndeki mermer ocağında çalışan iki kardeşten, gece vardiyasından çıkıp, evine doğru giden Özcan Nural'ın kullandığı motosikletle, gündüz mesaisine gitmek için işyerine doğru yola çıkan ağabeyi Ali Nural'ın yönetimindeki motosiklet, Örentaht Mahallesi'ne 1 kilometre mesafede karşılıklı çarpıştı. Sağlık ekipleri ambulansa aldıkları yaralılardan Ali Nural'ı Yatağan Devlet Hastanesi'ne, Özcan Nural'ı ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan evli ve iki kız çocuğu babası Ali Nural, ambulansla Denizli Server Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Nural, geçen çarşamba günü yaşamını yitirdi. Ertesi gün ise Haydere Mahallesi Camii'nde, öğlende kılınan namaz sonrası Haydere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Ağabeyinin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Özcan Nural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.