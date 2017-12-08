İki kıza tecavüze etmeye kalkışan gençlere 20'şer yıl hapis!

Denizli'de, üniversiteli iki genç kızı 22 dakika arayla kaçırıp, tecavüze kalkışan iki sanık, 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Olay, geçen 13 Mayıs'ta, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi G.T. (24) adlı genç kız, arkadaşlarında sınavlara çalıştıktan sonra evine gitmek için saat 04.30'da yola çıktı. İddiaya göre, 6005 Sokak'tan geçen G.T.'yi gören bir otomobildeki iki kişi, genç kızı kaçırmak istedi. Cem Kılıç'ın (24) kullandığı, plakası sökülmüş otomobilden inen işsiz Oktay Korkmaz (24), G.T.'yi ellerinden tutarak, zorla araca bindirmek istedi. Karate bilen G.T., kendisini savunarak, Oktay Korkmaz'a tekmeyle vurdu, ardından kafa atarak, elinden kurtuldu. Genç kızı bırakıp, panikle otomobile dönen Oktay Korkmaz ile arkadaşı Cem Kılıç, kaçtı. Şüpheliler, bu kez saat 04.52'de, 6083 Sokak'ta yalnız yürüyen üniversite öğrencisi S.Ş.'yi (23) kaçırmak istedi. Yanında durdukları genç kızı, zorla otomobile bindirmek isteyen iki şüpheli, S.Ş.'nin çığlık atmasıyla çevredekilerin araca yönelmesi üzerine yine kaçtı.



22 YILDAN 64 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



İki ayrı kaçırma girişimi üzerine soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü, 2 bin otomobili inceleyerek, olaydan kısa süre sonra iki üniversite öğrencisi genç kızı art arda kaçırmaya çalışan şüphelileri tespit etti. Otomobili kullanan Cem Kılıç Burdur'da, kızları kaçırmaya kalkışan Oktay Korkmaz da Burdur'un Yeşilova ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklandıktan sonra haklarında, 'adam kaçırmaya teşebbüs' ve 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından 22'şer yıldan 64'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



20'ŞER YIL HAPİS CEZASI



Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Oktay Korkmaz ve Cem Kılıç ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Oktay Korkmaz, kaçırma ve cinsel saldırı olmadığını ileri sürerek, "Özür diliyorum. Bu olaydan dolayı babam, hayatını kaybetti; ailem, dağıldı. Bir daha karşınıza herhangi bir suç teşkil edecek bir olayla asla gelmeyeceğim. Affınızı istiyorum" dedi.



Cem Kılıç da suç işlemediğini öne sürdü. Cem Kılıç'ın avukatı ise müvekkilinin sadece otomobili kullandığını, suça direkt ortaklık etmediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Oktay Korkmaz ile Cem Kılıç'a 20'şer yıl hapis cezası verdi.