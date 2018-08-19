İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada yara almayan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak ayrıldı. Kaza anı ve sonrası, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, sürücüler tokalaşıp ayrıldı
19 Ağustos 2018 Pazar 11:41

Turgutlu'daki kaza, cuma günü saat 11.20'de, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Başlarında kask bulunmayan sürücüler yere düştü. Her iki sürücünün de yara almadan atlattığı kazada motosikletlerde küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın şokunu atlattıktan sonra ayağa kalkan sürücüler, motosikletleri yerden kaldırdı. Sürücüler daha sonra tokalaşarak, birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulunup, motosikletleriyle olay yerinden ayrıldı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İki motosiklet #çarqıştı #sürücü #tokalaştılar #kaza
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