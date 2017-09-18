İki otomobil çarpıştı: Karı-koca hayatını kaybetti!

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Nami Duran yönetimindeki 45 L 0071 plakalı otomobil ile Osman Kaçak idaresindeki 35 AD 7143 plakalı otomobil, Salihli-Köprübaşı karayolu Bezirganlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.



Kazada sürücü Duran ile eşi Fadime Duran olay yerinde hayatını kaybetti, Osman Kaçak, Mahmut Can Duran, Hüseyin İsimbay, Hüseyin Karakaya, Ersin Ercan, Yılmaz Bulut ve Hüseyin Buğra Kurcan yaralandı.



Kazayı gören ve olay yerine gelen Bezirganlı Mahallesi'ndeki bazı kadınlar sağlık görevlilerine yardımcı oldu.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.