İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis şoförlerine eğitim

Aydın'ın Germencik ilçesinde okul servisi şoförlerine eğitim verildi

Germencik Anadolu Lisesinde yapılan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şoförler Odasınca ilçede faaliyet gösteren okul servis şoförlerine eğitim verildi.

Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hanifi Çelik, okul servislerinde bu zamana kadar çok büyük sorunlarla karşılaşmadıklarını fakat küçük de olsa aksiliklerin yaşandığını belirterek, "Biz de hemen yerinde bunu çözüp, gerek sizlerle, gerek şirket yetkilileriyle diyaloğa girip bu tür sıkıntıları yerinde çözüyoruz. Çocuklarımızla, velilerimizle diyalog içerisinde olalım." dedi.

Programın ardından kentte faaliyette olan servis araçları denetlendi.