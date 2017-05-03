İlginç koleksiyon. Tam 30 yıldır biriktiyor

Çanakkale'de yaşayan tarih araştırmacısı Ahmet Uslu, biriktirdiği 840 çeşit tuğla ve 120 çeşit kiremiti müzede sergilemeyi hedefliyor. Uslu, "Koleksiyonumda Osmanlı, Rum, Yahudi ve Ermenilerin yapılarında kullandığı tuğlalar ve kiremitler var." dedi.



Çanakkale'de yaşayan tarih araştırmacısı Ahmet Uslu, 30 yıldır biriktirdiği tuğla ve kiremitlerden oluşan koleksiyonunu, müze açıp sergilemeyi istiyor.



Uslu yaptığı açıklamada, özellikle Çanakkale Savaşları'ndan kalan askeri malzemelerle biri gezici 2 müze kurduğunu ve tarihe hizmet ettiğini söyledi.



Osmanlı döneminde kullanılan tuğla ve kiremitlere de meraklı olduğunu belirten Uslu, yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği yapı malzemelerinin bir kısmını iş yerinde sergilediğini, bir bölümünü ise depoda muhafaza ettiğini dile getirdi.



Osmanlı döneminde İstanbul'da 1874'te çıkan büyük yangın sonrası ahşap yapılardan tuğla binalara geçildiğini anlatan Uslu, şunları kaydetti:



"1900'lü yılların başında Anadolu ve İstanbul'da belli başlı tuğla üretim tesisleri kuruldu. Akhisar, Büyükdere, Tuzla, Tekirdağ ve Maydos'ta (Eceabat) fabrikalar yer aldı. Eceabat'ta 1900'lü yılların başında 112'ye yakın atölye varmış. 112 firmanın 70'inin ürünlerini bulabildim. Bu tuğlaları çöpten, yıkılan binalardan, bahçe kenarlarındaki duvarlardan çıkardım. Çanakkale kültürüne sahip çıkmak için topladığım tuğlaları, zamanla İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ege Bölgesi'nde üretilen tuğlalarla birleştirdim. Koleksiyonumda Osmanlı, Rum, Yahudi ve Ermenilerin yapılarında kullandığı tuğlalar ve kiremitler var."



Uslu, biriktirdiği 840 çeşit tuğla ve 120 çeşit kiremiti açacağı müzede sergilemeyi hedeflediğini ifade etti.



"Acaba nasıl bir duyguyla üretilmiş"

Tarih konferansları için sık sık yurt dışına gittiğini bildiren Uslu, "Gittiğim ülkelerden o ülkelere özel tuğlalar getiriyorum. Kosova'dan, Selanik, Sofya gibi kentlerden tuğla getirdim." diye konuştu.Uslu, koleksiyonundaki kiremitlere de değinerek, "1900'lü yıllarda İzmirli tüccar Hasan Nuri, Fransa'ya cam kiremit ihraç etmiş. İşte o kiremitlerden biri, koleksiyonumda yer alıyor. Kiremitlerin üzerinde müthiş yazılar ve figürler var. Acaba nasıl bir duyguyla üretilmiş? Koleksiyonumda 1890 yapımı tuğlalar, kiremitler var." ifadelerini kullandı.