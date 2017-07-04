İlk FETÖ operasyonlarını başlatmıştı, Yargıtay'a atandı

Manisa'da 2.5 yıldan bu yana görev yapan, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra FETÖ'yle ilgili gözaltıları başlatan Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce düzenlenen yaz kararnamesiyle, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Kararnamede ayrıca Soma Maden faciası davasına bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı da İzmir Hakimliği'ne atandı

HSK 1'inci Dairesi'nce düzenlenen yaz kararnamesiyle, 780 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle yapılan atamalar arasında, 17-25 Aralık operasyonları sonrasında FETÖ ile mücadeleyi başlatan ilk isimlerden olan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek de yer aldı. Manisa'da görev yaptığı 2.5 yıllık süreçte FETÖ'nün maddi, askeri, hem de kurumsal yapılanmasına yönelik önemli operasyonlara öncülük eden Başsavcısı Şimşek, kararname ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Şimşek'in yerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli atandı. Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kendisine verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade ederek, şöyle dedi:



"3 Temmuz 2017 tarihli yeni HSK'nın ilk kararnamesi ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay Savcılığına atanmış bulunuyorum. Bizim inandığımız devlet geleneğinde 'Vazife istenmez, verilir.' Dolayısıyla, yapmış olduğumuz mesleği devam ettirdiğimiz müddetçe verilen bütün görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Şahsım için yeni görev, farklı bir deneyim olacak. Zira hareketli bir meslek yaşamına uzun yıllardır alışmıştım. Allah, bilerek ya da bilmeyerek kul hakkı yedirmesin."



HSK'nın yaz kararnamesiyle, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası davasına bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı'nın da yeri değişti. Ballı, İzmir Hakimliği görevine atanırken, yerine Elbistan Ağır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu atandı. Kararnameyle Manisa'daki bazı hakim ile savcıların yeri de değişti.