İmam hatip müdürüne Erdoğan'a hakaretten gözaltı!

Kütahya'da imam hatip ortaokulu müdürü A.Ş., otomobiliyle hız sınırını aştığı gerekçesiyle kendisine ceza kesen trafik polisleriyle tartıştı. Tartışma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyiip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ş., gözaltına alındı

İmam hatip müdürüne Erdoğan'a hakaretten gözaltı!

Bölücek Mahallesi'nde, imam hatip ortaokulu müdürü A.Ş. otomobiliyle giderken hız sınırını aştığı gerekçesiyle radar kontrolü yapan trafik polisleri tarafından durduruldu. İddiaya göre, müdür A.Ş., kendisine 206 lira para cezası kesen polislerle tartıştı. Tartışma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ş., gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü. A.Ş., ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #imam hatip müdürü #erdoğan
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