İngiliz Pazarı doldu, taştı

Kullanılmış giysiler, aksesuarlar, bahçe malzemeleri, halılar, elektronik aletler ve kitapların satıldığı İngiliz Pazarı'nda sanat eserleri, spor malzemeleri ve dalış ekipmanları da sergilendi. 100'e yakın standın kurulduğu pazarın adını, bu geleneği başlatan İngilizlerden aldığı belirtilirken, birçok yardım derneğinin de burada yaptığı satışlardan elde ettiği gelirle çocuk okutup ihtiyaç sahibi kimselere katkı sağladığı bildirildi.Kaynak: DHA
Yiyecek satışının da yapıldığı İngiliz Pazarı'nda 50 TL'ye ses sistemi, 40 TL'ye yağlı radyatör, 5 TL'ye ayakkabı, 3 TL'ye ise çanta satışa sunuldu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulan Fethiyeliler, saat 07.00'de açılan pazara yoğun ilgi gösterdi.
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