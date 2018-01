İngiliz turistlerin tercihi Muğla oldu!

Türkiye'ye geçen yıl gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin üçte biri, tatil için Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve yakınlarını tercih etti

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son 10 yılda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oldu.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, ülke bazında değerlendirildiğinde Muğla'ya gelen turistler arasında İngilizler ilk sırada yer aldı. İngilizleri sırasıyla, Rusya, Almanya, Ukrayna ve Hollanda vatandaşları izledi.



2017 yılında kente gelen İngiliz turist sayısı 768 bin 878 oldu.



İngilizler, 2018 rezervasyonlarında da birinciliği kaptırmadı.



TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel yaptığı açıklamada, İngiliz turistlerin özellikle Muğla ve ilçelerini tercih ettiğini belirtti.



Tur operatörlerinin kendilerine sundukları raporda "2018'de kapasitelerini ikiye katlayacaklarını" ifade ettiklerini aktaran Gökbel, İngiltere'den yapılan erken rezervasyonlarla bölgeye gelen turist sayısında önceki yıllara oranla daha büyük bir artış yaşanacağını umduklarını söyledi.





"Bodrum, dış pazara İngiltere ile açıldı"



Gökbel, Bodrum'un dış pazara İngiltere ile açıldığını belirterek, "İngilizlerin birçoğu bu bölgeye tekrar tekrar geldi. Buradaki hizmetleri çok iyi bildikleri için bölgeden vazgeçemiyorlar. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan birçok krize rağmen Muğla'dan vazgeçemediler. 2018 yılında bu sayı daha da artacak." dedi.



Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da Dalaman'ın İngilizler tarafından en fazla tercih edilen destinasyonlardan biri olduğunu dile getirdi.



Okutur, tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin bölgeyi sevdikleri için buraya geldiklerini, kentte 'her şey dahil' sisteminin uygulanmayışının ve doğal, kültürel zenginliklerin çokluğunun bu tercihte etkili olduğunu ifade etti.



Yücel Okutur, Muğla'nın İngilizlerin en çok mülk edindiği illerin de başında geldiğine dikkati çekti.



Bölgede erken rezervasyonların başladığını da belirten Okutur, şöyle konuştu:



"Birkaç yıl öncesine göre İngiliz, Alman ve Hollandalı turistlerin geri dönüşünü görebiliyoruz. Türkiye, dünyadaki en önemli turizm destinasyon merkezi. Türkiye Avrupa'nın en yeni, en doğal ve en akılcı turistik tesislerine sahip. En iyi turizm hizmeti veren ülkeyiz. Bu nedenle her zaman tercih ediliyoruz. Ülkemiz aleyhine yapılan kötü propaganda ve asılsız haberler sona erdiğinde 35 milyon turist hedefi ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız. 2014'te dünya altıncısı olmuştuk. Umuyorum ki önümüzdeki dönem dünyada turizm alanında ilk üçe gireceğiz. İngiliz turistler de bölgemize daha çok gelecek."





"İngilizler gönüllü turizm elçisi"



Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da Fethiye'nin, İngiltere'den kitle turizminin başladığı ilk bölgelerden olmasının ve bu süreçte kurulan dostlukların İngilizlerin ilk tercihini Türkiye'den yana kullanmasını sağladığını ifade etti.



Bölgedeki erken rezervasyonlarda yine ilk sırayı İngilizlerin almasının turizmciler açısından mutluluk verici olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:



"Aksiyon seven turistler sadece Babadağ için bile Fethiye'ye geliyor. Bunun yanında yine dünya markası olan Ölüdeniz, Kayaköy, Kelebekler Vadisi ile Seydikemer ilçemizdeki Saklıkent Kanyonu da turistlerin uğrak yerleri. Tatil için Fethiye'yi tercih eden birçok İngiliz de ev alıp daha sonraki yıllarda da burada yaşıyor. Bunlar bölgemizin gönüllü turizm elçiliğini yapıyor. Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi Muğla'nın turistik ilçeleri, tarihi ve doğal güzellikleri, iklimi, plajlarıyla her yaştan turistin ilgisini çekiyor."