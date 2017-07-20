İnşaat işçisi intihar etti

KUŞADASI'nda inşaat işçisi 30 yaşındaki Sezgin Kaya evin tavanındaki kancaya bağladığı iple intihar etti

İnşaat işçisi intihar etti
Kuşadası'na bir süre önce, çalışmak için gelen inşaat işçisi Sezgin Kaya, kaldığı Uydukent'teki evde kendini iple tavandaki kancaya asarak, intihar etti. Kaya'nın cesedi, eve gelen arkadaşları tarafından bulundu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve savcının yaptığı inceleme ardından, 3 ay önce baba olduğu belirtilen Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Kaya'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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