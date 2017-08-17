İnsaflı hırsız çaldığı motosikleti geri getirdi

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, bir gün önce çalınan motosiklet, ertesi gün çalındığı yere 50 metre mesafede terk edilmiş halde bulundu

Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Kırman, geçen salı günü, Avnigemicioğlu Caddesi üzerindeki evinin önüne 45 EN 172 plakalı motosikletini park etti. Ertesi günün sabahı işe gitmek için evinden çıkan Kırman, motosikletini park ettiği yerde bulamayınca polise başvurdu. Polis hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Dün saat 22.00'de evine tekrar geri dönen Kırman, çalınan motosikletini evine 50 metre mesafede terk edilmiş halde buldu. Motosikletini bulunduğunu polise bildiren Kırman, sadece kaskının olmadığını ifade etti. Hırsızın arandığını söyleyen Kırman, "Çok sevindim. Ancak motosikletimde kaskımın olmadığını gördüm. Sanırım hırsız insaflı çıktı ve motosikleti geri bıraktı" diye konuştu.

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