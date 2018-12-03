İnternetten akrep de satmaya başladılar!

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen veya doğal ortamdan yakalanan akrepler, yasak olmasına rağmen internet siteleri üzerinden 190 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor

İnternetten akrep de satmaya başladılar!
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:58

'Euscorpius Italicus', 'Uroplectes otjimbinguensis', 'Heterometrus petersii' cinsi akrepler için 40 liradan 190 liraya kadar para isteniyor. Akrepleri satışa çıkaranların ilanlarda 'Tamamen sağlıklı durumdadır. Karşı ödemeli kargo. Küçükçekmece civarına elden teslim olur. Tarantula almak için satıyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun', 'Yanında boyutuna göre kap, yem, torf verilecektir. Sadece İzmir içi satılık' diye yazılar görüldü. Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, "Bu tür zehirli hayvanlar sokması durumunda insanı öldürebiliyor. Akreplerin yaşama yeri doğal ortamlardır. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu vicdansızlara birilerinin 'dur' demesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #akrep #akrep satışı #internet
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