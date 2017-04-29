İntihar eden genç kızın tecavüzcüsünü döverek öldürdüler

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, 3 kişinin tecavüzüne uğrayıp intihar ettiği belirtilen 23 yaşındaki N.T.'nin yakınları, iddiaya göre, tecavüz zanlılarını kaçırıp dövdü. Dövülen gençlerden Suat Aslan öldü. Genç kızın kuzeni R.A. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen H.K. ve T.A. gözaltına alındı.



Çeltikçi Mahallesi'nde geçen 14 Nisan günü, üç kişinin otomobille dağlık alana götürüp tecavüz ettiği öne sürülen 23 yaşındaki N.T., aynı gün 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olayı öğrenen N.T.'nin kuzeni 27 yaşındaki R.T., birkaç akrabasıyla iddiaya göre, genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen H.K., T.A. ve Suat Aslan'ı ev ve işyerlerinden alarak bir otomobille ıssız bir yere götürüp, sopalarla dövdü. Dövülen gençler, polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 3 kişi, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbelerle komaya girdiği belirtilen yaralılardan Suat Aslan, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.



Genç kızın kuzeni R.T. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen H.K. ve T.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.