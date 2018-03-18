İntihar girişiminde bulunan anaokulu öğretmeninden acı haber

Bodrum'da, pantolon kemeri ile kendisini kapıya asarak intihar girişiminde bulunan anaokulu öğretmeni Gizem Çam K. (27), kaldırıldığı hastane yaşamını yitirdi

Bodrum'da bir yıldır anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Gizem Çam K., dün (Cumartesi) saat 19.30 sıralarında, eşi market işletmecisi Sabri K. (29) tarafından Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinde, yatak odasının kapısına kemer ile asılı hareketsiz halde bulundu. İki yıllık evli genç kadın, eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kadın, doktorların müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gizem Çam K.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Eşinin ölümüyle yıkılan Sabri K., "Eşim çocukları çok seviyordu. Çok mutluyduk. Niye böyle bir şey yaptı, hala inanamıyorum. Bir ara sıkıntıları vardı ama nedenini bana da söylemedi. Sürekli dalıp dalıp gidiyordu. 'Geçer' diye düşündüm. İşin bu boyuta varabileceğini anlayamadım, halen şoktayım" dedi.





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