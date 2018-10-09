İş insanı evinde intihar etti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş insanı Kemal Y. (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince Kemal Y.'nin, göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirtildi

Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki evinde bir süredir yalnız yaşayan, özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren Söke merkezli şirketin Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası Kemal Y.'nin evinden bu sabah silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde, Kemal Y., kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde, göğsünden tabancayla vurulan Kemal Y.'nin, öldüğü belirlendi. Olay yerindeki silaha incelenmek üzere el koyan polis ekipleri, ilk belirlemelere göre, Kemal Y.'nin intihar ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Olay yeri incelemesinin ardından Kemal Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kemal Y.'nin ailesinin Söke'de yaşamını sürdürdüğü, kendisinin ise Kuşadası'ndaki diğer evde bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.